Нападающим сборной Украины интересуются два итальянских клуба – журналист

Нападающим сборной Украины и "Гента" Романом Яремчуком, который не сыграет с "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов, интересуются два итальянских клуба.

Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский опроверг официальную информацию о том, что у нашего соотечественника травма, и заявил, что футболист не сыграет за бельгийскую команду до окончания трансферного окна и с большой долей вероятности перейдет в другой клуб.

"Яремчук здоров и готов играть против "Динамо", но не полетел в Киев. Скорее всего, Яремчук не будет выступать за "Гент" как минимум до окончания трансферного периода (5 октября – Ред.). С огромной вероятностью украинец больше не сыграет за команду вообще. Футболист общался с президентом клуба. Ситуация, скажем так, патовая. Есть конфликт интересов между клубом и Яремчуком. Нападающий хочет уходить прямо сейчас, команда, по его мнению, абсолютно развалена. Куда он уйдет? Скорее всего, в Италию. Насколько я знаю, два клуба им интересуются", – рассказал Спиваковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сезона 2020/21 Яремчук открыто раскритиковал тренерские методы наставника "Гента" Ласло Болони. Тот, в свою очередь, посоветовал украинцу искать новый клуб, но вскоре был уволен. После этого наш соотечественник попал в заявку бельгийцев на первый матч против "Динамо" в квалификации ЛЧ, который завершился минимальной победой киевлян и повреждением Яремчука в первом тайме поединка.