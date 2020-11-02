Нападающий сборной Украины забил три гола за 15 минут в чемпионате Бельгии. Видео

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился хет-триком в матче 11 тура чемпионата Бельгии, в котором его "Гент" разгромил на выезде "Беверен" 4:1.

Нашему игроку понадобилось всего лишь 15 минут, чтобы трижды расписаться в воротах соперника.

На 29-й минуте игры украинец взял инициативу на себя и, обыграв сразу трех защитников, отправил мяч в угол ворот. Еще через 8 минут Роман замкнул отличный прострел партнера, а перед самым перерывом Яремчук в третий раз записал свое имя на табло, реализовав выход один на один.

Отметим, что в самом начале встрече нападающий забил эффектный мяч пяткой, но гол был отменен из-за игры рукой одного из игроков "Гента".

В нынешнем чемпионате Роман забил уже шесть голов в девяти матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL футболист сборной Украины и бельгийского "Андерлехта" Богдан Михайличенко заразился коронавирусом.