Нападающий сборной Франции побил рекорд легендарного Платини в матче с Украиной

Михаил Морозов Футбол 11:51, 8.10.2020 Обновлено: 11:58, 8.10.2020

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру сделал дубль в матче с Украиной и побил рекорд легендарного бомбардира Мишеля Платини.

В своем юбилейном сотом поединке за национальную команду форвард "Челси" забил 41-й и 42-й голы, обогнав бывшего главу УЕФА, который отличился 41 раз в 72 играх. Впереди Жиру только один футболист – легенда "Арсенала" и чемпион мира-1998 и Европы-2000 Тьерри Анри, на счету которого 51 гол в 123 матчах.

Второй бомбардир сборной Франции дебютировал за национальную команду в возрасте 25 лет, выйдя на замену в поединке против США в 2011 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина пропустила семь мячей в Париже, потерпев самое разгромное поражение в своей истории.

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