Нападающий "Гента": должны были сметать "Динамо" голами

Нападающий "Гента" Лоран Депуатр не скрывал своего разочарования после разгромного поражения в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ против "Динамо" (0:3).

В интервью официальному сайту бельгийцев футболист посетовал на проблемы с реализацией в поединке. Он отметил, что у его команды было больше моментов для взятия ворот, чем у киевлян.

"Когда ты совершаешь глупые ошибки в игре с такой командой, как "Динамо", ты должен сметать их голами, но у нас это не получилось. Урок, который мы извлекли? Необходимо быть более эффективными в обеих штрафных площадках. Если вы создали больше моментов, чем команда-победитель, то вы должны понимать, в чем дело. Сегодня мы создали множество моментов в атаке, но не сумели их реализовать. Нам нужно было давить, но мы этого не сделали", – заявил Депуатр.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполняющий обязанности главного тренера "Гента" Вим де Декер заявил, что "Динамо" очень повезло в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ.