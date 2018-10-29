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"Намного плачевнее": героизм пилота президента "Лестера" спас сотни жизней

4.1тЧитать материал на украинском

Хладнокровные и профессиональные действия пилота президента "Лестера" Эрика Сваффера во время крушения вертолета, упавшего на парковку перед стадионом, спасли сотни жизней болельщиков клуба.

Футбольный клуб "Лестер" подтвердил гибель в катастрофе всех людей, находившихся в вертолете: президента клуба Шривадданапрабха, его помощника Кавепорн Пунпара, вице-мисс Таиланда-2005 Нусары Сукнамаи , пилота Сваффера и Изабеллы Розы Лечович, которая была также пилотом и подругой Эрика, а в тот день летела как пассажир.

Очевидец катастрофы оператор телеканала Sky Sports Дэн Кокс рассказал, что пилот увел машину от скопления людей и машин. "Я слышал, как вертолет вылетает со стадиона. В следующий момент я посмотрел на небо и увидел, что вертолет закружило. Он постоянно бесконтрольно вертелся, никогда такого не видел! Не знаю, что делал пилот, но ему удалось замедлить кружение и увести вертолет в угол парковки. По-моему, он герой. Все могло закончиться намного плачевнее", - поведал Кокс.

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Британские журналисты посвятили отважному пилоту обложки многих изданий. "Чудо, что не погибло больше людей", "Герой-пилот спасает жизни болельщикам", "Герой-пилот спас сотни жизней", - с такими заголовками вышли первые полосы газет.

Напомним, что 27 октября после окончания матча Премьер-Лиги между "Лестер Сити" и "Вест Хэмом" вертолет, в котором находились президент "Лестера" Вишая Шривадданапрабху и еще трое пассажиров, взлетел с футбольного поля, перелетел через стадион и направился в Лондон. Но уже через 200 метров воздушное судно начало крутиться и терять скорость, после чего вертолет упал на парковку и загорелся. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.

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Объект
ФК Лестер
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