"Намного плачевнее": героизм пилота президента "Лестера" спас сотни жизней

Хладнокровные и профессиональные действия пилота президента "Лестера" Эрика Сваффера во время крушения вертолета, упавшего на парковку перед стадионом, спасли сотни жизней болельщиков клуба.

The Leicester helicopter pilot miraculously avoided landing into 100s of fans by somehow steering the chopper into a car park, as it spun wildly out of control. Imagine having the selfless presence of mind to do that, knowing you're about to die?

RIP Eric Swaffer - a hero. pic.twitter.com/RafZbZUaFY — Piers Morgan (@piersmorgan) 28 октября 2018 г.

Футбольный клуб "Лестер" подтвердил гибель в катастрофе всех людей, находившихся в вертолете: президента клуба Шривадданапрабха, его помощника Кавепорн Пунпара, вице-мисс Таиланда-2005 Нусары Сукнамаи , пилота Сваффера и Изабеллы Розы Лечович, которая была также пилотом и подругой Эрика, а в тот день летела как пассажир.

My deepest condolences to the family & friends of Eric Swaffer and Izabela Roza Lechowicz at this very difficult time 💙 pic.twitter.com/zTpWcmPu5L — Liam Deacy 🦊 (@Deacyliam) 28 октября 2018 г.

Очевидец катастрофы оператор телеканала Sky Sports Дэн Кокс рассказал, что пилот увел машину от скопления людей и машин. "Я слышал, как вертолет вылетает со стадиона. В следующий момент я посмотрел на небо и увидел, что вертолет закружило. Он постоянно бесконтрольно вертелся, никогда такого не видел! Не знаю, что делал пилот, но ему удалось замедлить кружение и увести вертолет в угол парковки. По-моему, он герой. Все могло закончиться намного плачевнее", - поведал Кокс.

Британские журналисты посвятили отважному пилоту обложки многих изданий. "Чудо, что не погибло больше людей", "Герой-пилот спасает жизни болельщикам", "Герой-пилот спас сотни жизней", - с такими заголовками вышли первые полосы газет.

Напомним, что 27 октября после окончания матча Премьер-Лиги между "Лестер Сити" и "Вест Хэмом" вертолет, в котором находились президент "Лестера" Вишая Шривадданапрабху и еще трое пассажиров, взлетел с футбольного поля, перелетел через стадион и направился в Лондон. Но уже через 200 метров воздушное судно начало крутиться и терять скорость, после чего вертолет упал на парковку и загорелся. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы потушить огонь после крушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, названа предварительная причина , приведшая к смертельной авиакатастрофы с президентом "Лестера".