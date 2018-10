"Намного плачевнее": героизм пилота президента "Лестера" спас сотни жизней

Хладнокровные и профессиональные действия пилота президента "Лестера" Эрика Сваффера во время крушения вертолета, упавшего на парковку перед стадионом, спасли сотни жизней болельщиков клуба.

The Leicester helicopter pilot miraculously avoided landing into 100s of fans by somehow steering the chopper into a car park, as it spun wildly out of control. Imagine having the selfless presence of mind to do that, knowing you're about to die?

RIP Eric Swaffer - a hero. pic.twitter.com/RafZbZUaFY