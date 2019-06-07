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"Нам нужен": Суркис рассказал о трансферах "Динамо"

1.2тЧитать материал на украинском

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" не станет проводить активную трансферную кампанию в межсезонье.

По слова президента "бело-синих" Игоря Суркис, клуб совершит максимум две покупки, а также вернет из аренды некоторых молодых футболистов.

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Игорь Суркис

Игорь Суркис

ФК "Динамо" Киев

"Мы планируем еще, возможно, одну две-позиции еще усилить. Но главный тренер категорически против того, чтобы мы усилялись для количества. Только для качества. А качество надо усилить таким образом, чтобы этого игрока мы не растили, а футболист пришел в команду и сразу помог. У нас есть Булеца, Попов, Цитаишвили, Смирный, Алибеков. Они готовы играть в первой команде, но сейчас им нужно конкурировать. Возможно, кого-то из них мы отдадим в аренду, чтобы они росли. Тогда нам нужен футболист, который придет и усилит команду", – цитирует Суркиса "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Игорь Суркис объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

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Персона
Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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