Нам нечего бояться, – лидер "Базеля" о матче с "Шахтером"

31-летний опорный полузащитник "Базеля" Фабиан Фрай заявил, что его команде нечего бояться перед четвертьфинальным матчем Лиги Европы против донецкого "Шахтера", который состоится 11 августа.

"Нам нечего бояться перед матчем с "Шахтером". Можем подходить к этой игре с уверенностью в себе. Думаю, не нужно говорить, каким трудным будет этот матч, это очевидно, но мы показали, что можем обыгрывать большие команды", – цитирует слова Фрая официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на пути к четвертьфиналу "Базель" занял первое место в группе с "Хетафе", "Краснодаром" и "Трабзонспором", а затем уверенно одолел кипрский АПОЭЛ и немецкий "Айнтрахт", оба раза победив со счетом 4:0 по сумме двух встреч.

Швейцарец является капитаном и одним из ключевых игроков "Базеля". Он принял участие в 10 матчах своей команды в Лиге Европы, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, три игрока "Шахтера" вошли в команду недели Лиги Европы.