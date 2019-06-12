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"Нам было сложно": Лунин высказался о выходе в финал молодежного ЧМ

3.3тЧитать материал на украинском

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин признался, что после победы над Италией в полуфинале молодежного чемпионата мира, эмоций почти не осталось.

"Игра получилась действительно очень сложной, а эмоций почти не осталось. Сейчас уже хочется только отдохнуть и восстановиться. Теперь все мысли будут о финале", — цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Украинский голкипер отметил, что поединок против итальянской сборной получился крайне тяжелым, поскольку соперники играли в очень граммотный и агрессивный футбол. Андрей Лунин также считает. что гол в ворота его команды был забит с нарушениями правил.

"Хорошая команда, дисциплинированная. Италия грамотно играла, у нее выносливые футболисты. Нам было сложно. Там было нарушение правил против нашего защитника, поэтому судья принял правильное и справедливое решение", - подчеркнул вратарь.

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Решающий матч турнира, который принимает Польша, пройдет в городе Лодзь в субботу, 15 июня. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Южная Корея. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная сборная Украины по футболу считается фаворитом финального матча чемпионата мира с Южной Кореей.

Букмекеры отдали команде Александра Петракова незначительное преимущество. Ставки на победу украинцев в основное время принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 2,80. А показатели на успех азиатской сборной достигают уровня 2,70.

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Персона
Андрей Лунин
Место
ПольшаЛодзь
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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Новикова Каролина
Новикова Каролина
Мoя иcкpенняя 6лaгодaрнocть тем, кто показaл мне этот сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/wme036 Проcто прoйдя пpoстой oпрoc получилa почти полyгoдовую заpплaту)) Пoльзyйтеcь, пoка eще есть возможноcть=)
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