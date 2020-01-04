Наказание за оскорбления Зозули в Испании остановлено

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций, которые наложенны на "Райо Вальекано" за оскорбления фанатов клуба в адрес украинца Романа Зозули.

Как информирует Marca, "Райо" имел очень мало времени для подачи апелляции, поскольку следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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