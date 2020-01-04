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4 января • обновлено в 20:11
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Наказание за оскорбления Зозули в Испании остановлено

1.4т
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Апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций, которые наложенны на "Райо Вальекано" за оскорбления фанатов клуба в адрес украинца Романа Зозули.

Как информирует Marca, "Райо" имел очень мало времени для подачи апелляции, поскольку следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Тег
Райо Вальекано
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