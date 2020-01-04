Наказание за оскорбления Зозули в Испании остановлено

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций, которые наложенны на "Райо Вальекано" за оскорбления фанатов клуба в адрес украинца Романа Зозули.
Как информирует Marca, "Райо" имел очень мало времени для подачи апелляции, поскольку следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано"
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды .
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
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