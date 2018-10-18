Найдено объяснение поведению российского футболиста, избившего стулом чиновника в Москве

Проблемы российского футболиста Александра Кокорина вызваны влиянием компании и "выключенной" головой. Об этом заявил его бывший тренер Сергей Силкин.

"Проблемы с дисциплиной? Никогда не было. Я участвовал в его переходе из "Локомотива" в "Динамо". Встретились с родителями, пообщались, братишка его еще маленький тогда был. Никогда не было с Сашей проблем… То что с ним происходит, — влияние компании. Нужно иметь свое "я" и, конечно, нужно голову включать", — подчеркнул 57-летний специалист в интервью "Спорт день за днем". Он назвал свинством избиение футболистами чиновников и водителя.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева до 8 декабря. В настоящее время подозреваемые находятся в "Бутырке". Позже бывший зэк рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в тюрьме.

Кроме того, позже появились новые подробности драки.