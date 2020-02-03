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3 февраля • обновлено в 14:39
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"Наивно и глупо": в Англии раскритиковали Зинченко

1.7т
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Английский футбольный эксперт Грэм Сунесс назвал действия Александра Зинченко, которые привели к его удалению в выездном матче "Манчестер Сити" против "Тоттенхэма", "наивными и глупыми".

"Наивно и глупо. Он должен подумать о своем поведении в моменте с первой желтой карточкой. Он пробежал 50 м, чтобы поучаствовать в конфликте, который никак его не касался. В этом не было никакой нужды", – передает слова Сунесса агентство Metro.

Александр Зинченко

Александр Зинченко

Он также не согласился с украинцем, который утверждал, что не нарушал правила в эпизоде со второй желтой карточкой.

"Он говорит, что сыграл плечо в плечо. Игра плечо в плечо возможна только в том случае, если футболисты бегут на одной скорости, и один из них отталкивает другого корпусом. Зинченко просто врезался в игрока. Если бы не желтая до этого, этот фол можно было бы назвать хорошим, поскольку он позволил прервать контратаку соперников", – добавил экс-тренер "Ливерпуля".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко заработал первое удаление в карьере, оставив "Манчестер Сити" в меньшинстве в выездном матче против "Тоттенхэма". Команда украинца не сумела сдержать натиск хозяев и пропустила два безответных мяча вдесятером, проиграв со счетом 0:2.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Манчестер Сити
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