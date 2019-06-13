"Нафиг эту страну!" Сын экс-тренера сборной России загнобил РФ

Начинающий рэпер, а по совместительству сын экс-тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого, 14-летний Дмитрий, опубликовал в Instagram несколько постов, вызвавших разрыв мозга у ватных россиян.

"***** (нафиг) эту страну! Чуваки, по возможности, как можно скорее ********* (уезжайте) отсюда", — написал он на своей странице в Instagram, добавив фотографию, предположительно сделанную при задержании протестующих на митинге в защиту российского журналиста Ивана Голунова.

Посты Дмитрия Слуцкого

Леонид Слуцкий тренировал сборную России на Евро-2016 и трижды выигрывал чемпионат России с московским ЦСКА . В 2017 году уехал из России и возглавил английский "Халл Сити" , а сейчас работает в голландском "Витессе".

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев был задержан полицией в московском аэропорту "Внуково".

27-летний игрок закатил пьяный скандал у одной из стоек регистрации утром 12 июня, когда футболист планировал вылетать в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".

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