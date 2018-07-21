Надоевшее кино: почему Суперкубку пора уехать из Одессы

Новый сезон в украинском футболе уже много лет открывает Суперкубок Украины - символический турнир с одного матча, праздник-открытие сезона для "изголодавших за лето по футболу" болельщиков. Однако с изменением реалий в украинском футболе становится другим и Суперкубок.

OBOZREVATEL задается вопросом "Что не так с главным символичным турниром Украины и что в нем можно изменить?"

УПЛ старается раскручивать Суперкубок, но общую тенденцию переломить очень трудно

В некоторой мере Суперкубок Украины сейчас попал в плен. Хотя сам по себе турнир привлекателен вывеской "Динамо" - "Шахтер" (в основном), но также его актуальность подогревалась как открытие сезона. Суперкубок всегда ждали как начало нового чемпионата, с надеждами и стремлением увидеть много нового и интересного в украинском футболе.

Стадион "Черноморец" примет Суперкубок Украины уже в девятый раз Фото OBOZREVATEL

Теперь же Суперкубок Украины буквально стал жертвой регресса УПЛ. Команды и футбол в их исполнении все менее интересны, сезон проходит пресно с кучей нулевок и низкокачественных матчей - в таких условиях болельщики быстро утратили интерес к украинскому футболу, трибуны в "вышке" пустеют. Да, Суперкубок - это почти всегда битва грандов или лучших команд страны. Как матч он всегда по-своему интересен. Но будучи в статусе матча-открытия нового сезона, он не слишком-то и цепляет в перспективе вялого интереса к УПЛ.

Кроме этого явно "поперек" Суперкубку Украины и годы с проведением чемпионатов Европы и мира. Болельщики, летом насытившись большим количеством хороших матчей сборных, без перерыва не сразу переключаются на свое-родное. В прошлое воскресенье все только начали переваривать финал ЧМ Франции и Хорватии, а тут уже Суперкубок и старт УПЛ. Сразу адекватно воспринимать матчи типа Львов - Арсенал или Олимпик - Карпаты довольно тяжело спустя неделю после матчей Франция - Хорватия или Франция - Бельгия.

Но главная сегодняшняя проблема Суперкубка - его проведение. Не столько сама организация, сколько место проведения. Уже четвертый год кряду СК решили провести в Одессе, и это решение явно "застоялось".

Конечно, Одесса - город с большим потенциалом для проведения такого матча в июле. Морской курорт с отличным стадионом возле моря и кучей туристов - превосходная площадка для матча-открытия сезона. Но Одесса принимает Суперкубок уже четвертый раз подряд, а в целом - девятый (!) раз за всю историю турнира. Если каждый год повторять одно и то же кино, рано или поздно оно утрачивает интерес (даже классика).

Мотив УПЛ проводить Суперкубок в Одессе в последние годы в целом логичен. После революции и начала войны на Донбассе в 2014-м Южная Пальмира автоматом стала самым оптимальным местом для такого турнира. Здесь отличный стадион, который не перегружают еврокубками и матчами сборной, и с безопасностью все в порядке. Но просто на вывеске "Суперкубок - встреча Динамо и Шахтера" далеко не выедешь - интерес рано или поздно притупляется и ослабевает.

Тем более, сами рядовые одесситы в последние сезоны немало разочаровались в футболе из-за родного "Черноморца". Еще в сезоне 2013/14 "Моряки" играли в группе и выходили в плей-офф ЛЕ, будучи одной из лучших команд Украины, а сейчас скатились до аутсайдера, которому даже не дают спокойно вылететь из УПЛ (сравнивать же перемены в самом клубе и команде вообще нет смысла - явный регресс и ухудшение).

Поэтому популярность футбола в Одессе, как и в других городах, по-своему упала. Да, на больших "приезжих" матчах типа Суперкубка и сборной Украины это мало видно, но все же ситуация сказывается. Но тут вмешивается и другой фактор - еще не все жители и летние гости Одессы выберут поход на футбол субботним вечером вместо прогулки по городу, поездки на пляж или еще куда-то (а в Одессе хватает где отлично провести время и кроме стадиона).

В 2016-м в УПЛ хорошо прочувствовали ситуацию и взялись за раскрутку Суперкубка, чтобы подать его не только как футбольный матч и привлечь абсолютно разных болельщиков. Организация фан-зон и интерактивов, привлечение разнообразных шоуменов, много рекламы - тогда в проведение СК в Одессе было вложено много сил и денег. Но что было в итоге? Пустующие фан-зоны в три часа дня под палящим солнцем, никому неинтересный (и неизвестный) DJ Омар, общий рядовой интерес к уже привычному дерби "Динамо" и "Шахтера". Тогда люди хоть и пришли на стадион, но до матча вообще пропускали Суперкубок мимо ушей. А на трибунах тогда собралось 26 тысяч (в то время когда стадион вмещает 35).

Фан-зона Суперкубка Украины в 2016 году Фото sportarena.com

Да, в 2017-м Суперкубок на Черноморце собрал уже 34 тыс болельщиков, но общий интерес к Суперкубку как к большому празднику не слишком изменился. У организаторов не хватило креатива и ресурсов, чтобы мощно преподнести СК в Одессе. И отчасти здесь не их вина - переломить общую тенденцию действительно сложно, для этого надо огромные усилия и громадные ресурсы, что в Украине тратить на один матч (пускай и такой) не готовы.

Впрочем, УПЛ не собирается отступать. Во время проведения нынешнего Суперкубка были сделаны выводы с прошлых неудач и расставлены новые акценты - фан-зона расположена в отличном месте в самом центре, а промоция идет различными путями. За день до матча в центре не раз слышалось о битве "Шахтера" и "Динамо" в Суперкубке, и после длительного пребывания у фан-зоны с громкой музыкой заинтересованность игрой пролазит в ум буквально на подсознании.

На трибунах же ожидается аншлаг, но это будет видно только вечером. Пока же в городе не видно ажиотажа, у той же сцены в фан-зоне днем пусто (лишь вечером накануне танцевало с десяток человек), а люди думают-живут никак не футболом.

В Украине Суперкубок должен служить как инструмент популяризации своего футбола и пример того, как футбольный матч должен быть не только походом на трибуны

Сделать из проведения Суперкубка в Одессе традицию - идея по-своему хорошая. Но тут все упирается в вышесказанное про большую работу и ресурсы, чтобы одесские болельщики и частые гости действительно ждали именно Суперкубка как отдельного мероприятия, а не как матча-открытия очередного неоднозначного сезона в украинском футболе.

В такой ситуации для Украины видится другой выход - возить Суперкубок по разным городам, как это было в недавнем прошлом. Каждый год - новый город. И никакой привязки к большим-классным стадионам (в Киеве, например, в последние годы Суперкубок не набрал бы интереса). Луцк, Тернополь, Черновцы, Черкассы, Днепр, Запорожье - города с неплохими небольшими стадионами, которые могли бы справиться с принятием одного матча. Да, в тех же Черновцах и Черкассах арены гораздо хуже по классу и комфорту за "Черноморец" (или за те же "Львов-Арену" или НСК "Олимпийский"), но в отношении Суперкубка это далеко не главный критерий.

Стадион в Тернополе Фото pro.te.ua

В том же Тернополе, например, никогда не видели матча такого ранга с подобным символизмом, "Динамо" и "Шахтер" в дерби тоже не играли на глазах тернопольчан. А местные "Нива" и ФК "Тернополь" и близко не могут организовать такой матч с разнообразными интересными сопутствующими мероприятиями уровня Суперкубка. Уверенно можно сказать, проведи СК в Тернополе с тем же фаршем, что сейчас в Одессе, люди бы заполнили под завязку не только трибуны, но и территорию вокруг стадиона.

Здесь хороший пример - Суперкубок УЕФА, тот же матч открытия евро-сезона между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ранее Суперкубок УЕФА проходил на топовых стадионах больших городов (где и так много хорошего футбола), но затем в УЕФА взялись возить Суперкубок по маленьким городам. В этом году европейский Суперкубок пройдет в эстонском Таллине - столице страны, где футбол находится в полупрофессиональном статусе и нуждается в популяризации. Да, суператмосферы и шика-лоска вокруг матча не будет, но зато для определенных вещей в эстонском футболе это будет толчком вперед (а местный стадион уже получил апгрейд в виде расширения и ремонта).

В той же Италии в плане своего Суперкубка пошли еще дальше, проводя его за границей. Но там другой случай - продажа матча больших команд с мировым именем (например, Ювентус - Милан). В случае же Украины СК должен служить как инструмент популяризации своего футбола и пример того, как футбольный матч должен быть не только походом на трибуны, а целым мероприятием с шоу, конкурсами и другими интересностями.

Но пока это лишь "разговоры на пляже", где пока пребывает основная масса потенциальной аудитории завтрашнего Суперкубка. И беда в том, что много людей так и останутся на песке у моря вместо того, чтобы пойти хотя бы к стадиону или в фан-зону на первый матч сезона в Украине.