"Надоел этот цирк": форвард "Динамо" сделал заявление

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин заявил, что ему и его партнерам надоело проигрывать донецкому "Шахтера" в национальных турнирах.

В комментарии "Динамо" Киев от Шурика футболист пообещал фанатам сделать все для возвращения трофеев в столицу.

Артем Беседин "Динамо" Киев от Шурика

"Хватит уже. Уже, слава богу, все здоровы, нет травмированных. Думаю, всем уже надоело. А на ОСК "Металлист" там эти концерты, цирк этот. Думаю, мы соберемся и все будет хорошо. Чувствую себя хорошо. 10 голов за сезон – для меня мало", – отметил Беседин.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с основным защитником сборной Украины Александром Караваевым. СМИ раскрыли финансовые подробности громкого трансфера, на который свое согласие дал донецкий "Шахтер".

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