"Надо перезимовать": экс-тренер сборной Украины высказался о Зеленском

Бывший наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что еще рано оценивать работу новой власти.

"Нужно, чтобы хотя бы год прошел. Тяжело пока что-то говорить. Будет Нормандский формат, посмотрим, что там решат. Еще раз говорю, рано еще делать выводы. Надо перезимовать еще, чтобы люди поняли, что им стало немного легче", – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

Мирон Маркевич Динамо Киев от Шурика

Он также поделился мнением о том, как изменилось его отношение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с момента его прихода к власти.

"По крайней мере, он правильно говорит. Посмотрим, как все будет реализовано", – добавил Маркевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский поделился своими планами на будущее.

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