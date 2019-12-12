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12 декабря • обновлено в 12:46
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"Надо перезимовать": экс-тренер сборной Украины высказался о Зеленском

1.8т
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Бывший наставник "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что еще рано оценивать работу новой власти.

"Нужно, чтобы хотя бы год прошел. Тяжело пока что-то говорить. Будет Нормандский формат, посмотрим, что там решат. Еще раз говорю, рано еще делать выводы. Надо перезимовать еще, чтобы люди поняли, что им стало немного легче", – сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич

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Он также поделился мнением о том, как изменилось его отношение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с момента его прихода к власти.

"По крайней мере, он правильно говорит. Посмотрим, как все будет реализовано", – добавил Маркевич.

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Персоны
Мирон Маркевич Владимир Зеленский
Место
Украина
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