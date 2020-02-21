Один из лидеров "Шахтера" Тарас Степаненко остался не совсем доволен судейством первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики" (2:1). Также он прокомментировал судьбоносную роль VAR.

"С VAR нам пока не везет. Пока все не в нашу сторону – такие офсайды. Думаю, что надо пересмотреть правила. Когда полколена или 5 миллиметров, я не считаю, что это офсайд. И с "Аталантой" такое было. Но, надеюсь, когда-нибудь оно нам вернется, и VAR нам поможет" – отметил Степаненко, которого цитирует "Террикон".

Тарас Степаненко

Кроме того, он считает, что команда провела хороший матч.

"Провели хороший матч. Жаль, что пропустили. Могли и больше забить, чтобы увереннее чувствовать себя на выезде. Но имеем то, что имеем. Мы переживали, потому что тяжело сказать, как будешь себя чувствовать в официальном матче плей-офф Лиги Европы. Но, вроде бы, смотрелись нормально. Поэтому теперь, думаю, будем прибавлять", – заявил хавбек.

Как сообщалOBOZREVATEL, "Шахтер" обыграл "Бенфику" – 2:1, при этом два гола в матче были отменены из-за применения VAR. Ответная встреча в Лиссабоне состоится 27 февраля.

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