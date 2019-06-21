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Русские не могут: тренер сборной России отреагировал на победу Украины на ЧМ U-20

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Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов отметил, что украинская команда заслужила победу на чемпионате мира по футболу U-20, который состоялся в Польше.

По словам наставника "трехцветных", РФ еще предстоит немало потрудиться, чтобы достичь подобного успеха.

Новости
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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

"Спорт-Экспресс"

"Российские юноши даже не выходят на такие турниры? Работаем, чтобы это исправить. У каждой страны свои победы, а стабильно выигрывают только немцы и испанцы… Этот ЧМ полностью я не смотрел, но у Украины хорошая молодежь собралась, которая смогла реализовать свой потенциал", – приводит слова Черчесова Sport24.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины U-20 Сергей Булеца рассказал, что тренеры киевского "Динамо" не доверяют ему и его партнерам по чемпионской команде.

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Персона
Станислав Черчесов
Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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