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"Надеюсь, не изменится": в США элегантно унизили сборную России перед ЧМ-2018

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Эксперты телеканала ESPN2 дали свою оценку действиям сборной России в товарищеском матче с Австрией. Напомним, подопечные Черчесова проиграли матч со счетом 1:0, не ударив ни единого раза в створ ворот соперника.

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По мнению журналистов, российская команда в очередной раз подтвердила, что недостатков у нее больше, чем достоинств.

"Акинфеев спасал сборную Россию, но с точки зрения команды – и я надеюсь, что ситуация не изменится – это плохой показатель. Очевидно, что у россиян очень-очень много слабых мест, они слишком многое позволяют соперникам у своих ворот. В целом команда Черчесова показала слабый футбол. Видно, это очень сырой коллектив, очень далёкий от того, чтобы выполнять серьёзные задачи", - приводит слова журналистов зарубежного медиа Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, австрийцы не оставили шансов чемпионам мира в контрольном матче перед ЧМ.

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Тема
ЧМ-2018
Персоны
Игорь АкинфеевСтанислав Черчесов
Объекты
сборная России по футболусборная Австрии по футболу
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