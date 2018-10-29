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''Наденет парик'': легенда "Динамо" наехал на футболистов после поражение от "Львова"

4.7тЧитать материал на украинском

Селекционер киевского "Динамо", легендарный футболист Александр Заваров выступил с жесткой критикой команды за поражение от "Львова" в 13-м туре Премьер-лиги. По мнению специалиста, футболисты обязаны пересмотреть свое отношение к работе.

"После побед в Лиге Европы нельзя так расслабляться. Не только тренеры, но и футболисты должны сделать для себя выводы. Лучший анализ будет, если любой игрок наденет парик и пройдет вместе с болельщиками от "Олимпийского" до станции метро. Они услышат всю характеристику про себя, про команду, как они играют. Это будет положительный эффект, ведь играют для результата, для болельщиков", – приводит слова Заварова "Динамомания".

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''Наденет парик'': легенда "Динамо" наехал на футболистов после поражение от "Львова"

"Динамо" Киев от Шурика

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич объяснил поражение от "Львова" тем, что его игроки не могли найти свободные зоны в обороне соперника.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Александр Заваров
Объект
ФК Динамо Киев
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