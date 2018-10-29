''Наденет парик'': легенда "Динамо" наехал на футболистов после поражение от "Львова"

Селекционер киевского "Динамо", легендарный футболист Александр Заваров выступил с жесткой критикой команды за поражение от "Львова" в 13-м туре Премьер-лиги. По мнению специалиста, футболисты обязаны пересмотреть свое отношение к работе.

"После побед в Лиге Европы нельзя так расслабляться. Не только тренеры, но и футболисты должны сделать для себя выводы. Лучший анализ будет, если любой игрок наденет парик и пройдет вместе с болельщиками от "Олимпийского" до станции метро. Они услышат всю характеристику про себя, про команду, как они играют. Это будет положительный эффект, ведь играют для результата, для болельщиков", – приводит слова Заварова "Динамомания".

"Динамо" Киев от Шурика

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич объяснил поражение от "Львова" тем, что его игроки не могли найти свободные зоны в обороне соперника.