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Над Ярмоленко жестко поиздевались одноклубники в Китае

6.9т Читать материал на украинском

Украинец Андрей Ярмоленко стал предметом шуток со стороны партнеров по английскому "Вест Хэму".

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

whufc.com

Игроки "молотобойцев" Мануэль Лансини и Филипе Андерсон решили необычным образом наказать 29-летнего полузащитника сборной Украины за проигранное пари. Футболисты лондонского коллектива после тренировки облили Ярмоленко ледяной водой с бутылками.

"Слишком жарко, Ярмо?", — спрашивает официальный Twitter "Вест Хэма" у Андрея.

Отметим, что сейчас "Вест Хэм" проводит тренировочный сбор в Китае, где готовится к турниру Asia Trophy. Кроме лондонцев, там также выступят "Манчестер Сити" Александра Зинченко, "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко посмеялся над Зинченко: "Не слышал!".

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Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Китай
Тег
ФК Вест Хэм
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Пигин Макс
Пигин Макс
А могли бы и "Новичком" облить...
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