Над Ярмоленко жестко поиздевались одноклубники в Китае

Украинец Андрей Ярмоленко стал предметом шуток со стороны партнеров по английскому "Вест Хэму".
Андрей Ярмоленко
whufc.com
Игроки "молотобойцев" Мануэль Лансини и Филипе Андерсон решили необычным образом наказать 29-летнего полузащитника сборной Украины за проигранное пари. Футболисты лондонского коллектива после тренировки облили Ярмоленко ледяной водой с бутылками.
Too hot, Yarma?! 😂 pic.twitter.com/sM0guPva4o— West Ham United (@WestHamUtd) July 16, 2019
"Слишком жарко, Ярмо?", — спрашивает официальный Twitter "Вест Хэма" у Андрея.
Отметим, что сейчас "Вест Хэм" проводит тренировочный сбор в Китае, где готовится к турниру Asia Trophy. Кроме лондонцев, там также выступят "Манчестер Сити" Александра Зинченко, "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко посмеялся над Зинченко: "Не слышал!".
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