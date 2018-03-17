Над Абрамовичем нависла серьезная проблема: спортивные итоги 16 марта

Над Абрамовичем нависла серьезная проблема, состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов, а форвард "Динамо" отметился небывалым курьезом в матче с "Лацио". "Обозреватель" представляет главные спортивные новости пятницы, 16 марта.
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