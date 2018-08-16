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Начнут с "Реала" и "Барселоны": Испания совершила революцию в мировом футболе

5.6тЧитать новость на украинском

Уже с нынешнего сезона некоторые матчи чемпионата Испании с участием "Реала" и "Барселоны" будут проходить на территории США и Канады. Такого соглашения руководство Примеры достигло с многонациональной компанией Relevant.

Контракт между сторонами заключен на 15 лет, а основной его целью является популяризация футбола на территории стран, которые в 2026 году примут чемпионат мира. Соглашение включает в себя пункт, по которому уже в предстоящем сезоне "Барселона" или "Реал" должны провести один из каких-то матчей в США.

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"Мы стремимся развивать интерес к футболу во всем мире. Это революционное соглашение, несомненно, придаст фундаментальный импульс популярности этого прекрасного вида спорта в Соединенных Штатах и Канаде", – заявил президент Примеры Хавьер Тебас.

Таким образом, испанская Ла Лига стала первой среди топ-чемпионатов, которая будет проводить свои матчи за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мадридский "Реал" проиграл соседям из "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Объекты
Реал МадридФК Барселона
Источник
Источник:Чемпионат.com
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