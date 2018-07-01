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Чемпионат мира 2018
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Слава Рабинович
Слава Рабинович
ФинансистВсе статьи автора

Начнется позорный разгром российской сборной

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Я болел за Аргентину, потому что люблю Аргентину и аргентинцев чуть больше, чем Францию и французов (их я тоже люблю, но чуть меньше). Но надо признать, что при счёте 4:3 Франция заслуженно победила Аргентину, а счёт на табло даёт достаточно правильное и объективное представление об игре обеих команд. При этом матч был а*уен*ый, не правда ли?

Кстати, дерьмо-журналисты РБК получают от меня "два" за заголовок "Аргентина пропустила четыре гола от Франции и вылетела с ЧМ-2018". Фактически верный, но не отражает счёта 4:3 и качества игры. Садитесь, два.

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Сегодня в 17.00 начнётся позорный разгром российской сборной командой Испании, и мне остаётся только лишь болеть за Испанию и желать им забить как можно больше заслуженных мячей в ворота ебанашек, которые несколько дней назад гордились разгромом сборной Саудовской Аравии, напоминая мне о победобесии 9-го мая.

А также желаю Путину гореть в аду.

Когда вы сейчас смотрите (или не смотрите) игры ЧМ-2018, не забывайте, что Олег Сенцов – при смерти, от голодовки, и он борется за вашу и нашу свободу. Которая, в отличие от 1991 года, никогда больше не вернётся к нам в руки сама, нахаляву.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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