Начало матча Лиги Европы сорвал сильнейший ливень. Видео

Поединок Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" был отложен на час из-за невероятного ливня.

Команды встречались накануне на поле команды из Испании. Незадолго до стартового свистка на Вильярреал обрушился настоящий тропический ливень, который превратил футбольное поле в огромный бассейн.

Нескольким десяткам работников стадиона пришлось более получаса убирать воду с газона, после чего команды вышли на разминку, а затем провели сам матч. Поединок завершился победой испанцев – 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне луганская "Заря" потерпела третье подряд поражение на групповом этапе Лиги Европы. Команда Виктора Скрипника на своем поле была разгромлена греческим АЕКом, в составе которого выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский.