"Началась война": известный футболист рассказал о жителях Донецка, "которые потеряли все"

Бывший футболист "Шахтера", лондонского "Арсенала" и сборной Хорватии Эдуардо да Силва с болью вспоминает украинцев, которым пришлось потерять свой дом из-за войны на Донбассе.

"В Донецке меня прекрасно встретили после приезда из "Арсенала". С "Шахтером" я вновь вернулся на высший уровень, выигрывал трофеи, там родился мой сын. Но затем началась война. Я часто думаю о тех замечательных людях из Донецка, которые потеряли все. Я хотел бы еще раз побывать в Донецке, увидеть этих людей. Я восхищен "Шахтером". Он вынужден был переехать в Киев, но все еще способен играть на высшем уровне", – цитирует Эдуардо tribuna.com со ссылкой на sportske novosti.

С 1 января 2019 года Эдуардо пребывает в статусе свободного агента. Последней командой игрока была польская "Легия".

Как сообщал OBOZREVATEL, 36-летний Эдуардо покинул "Шахтер" в декабре 2016 года.

В общей сложности хорватский бразилец провел за "Шахтер" 173 матча и забил 57 мячей. Он трижды становился чемпионом Украины, завоевал четыре Кубка Украины и три Суперкубка страны.

Футболист перешел в украинский клуб из лондонского "Арсенала" в июле 2010 года.

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