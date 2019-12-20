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20 декабря • обновлено в 18:04
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"Начал верить": тренер "Аталанты" унизил донецкий "Шахтер"

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал драматичный выход его команды из группы Лиги чемпионов.

"Начал верить, что выйдем в плей-офф ЛЧ, когда увидел, что жеребьевка нам дала в группу "Шахтер" и загребское "Динамо". Был уверен, что "Сити" выйдет из группы. Мы сделали великое дело", – цитирует слова Гасперини Tribuna.

Джан Пьеро Гасперини

Джан Пьеро Гасперини

РИА Новости

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Он также подвел итоги уходящего года, отметив боевой дух "Аталанты".

"2019-й год был необычным. Всегда хвалю своих футболистов. Они настоящие творцы всего этого. Они сделали нечто великое. Мы проиграли финал Кубка Италии, но нашли в себе силы и стали третьими в серии А", – добавил Гасперини.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны новые подробности трансфера игрока донецкого "Шахтера" в "Баварию".

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Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Аталанта ФК Шахтер Динамо Загреб
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