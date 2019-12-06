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6 декабря • обновлено в 13:51
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"Набило оскомину": легенда "Динамо" возмутился победой Месси в голосовании "Золотой мяч"

1.6т
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Легендарный экс-нападающий киевского "Динамо", обладатель "Золотого мяча" 1986 года Игорь Беланов высказал мнение о вручении награды "Золотой мяч-2019", которая досталась Лионелю Месси.

Лионель Месси и Криштиану Роналду поделили между собой футбольный трон в последнее десятилетие

Лионель Месси и Криштиану Роналду поделили между собой футбольный трон в последнее десятилетие

"СЭ"

"Сегодня в футболе есть немало по-настоящему классных игроков –помимо Лионеля Месси и Криштиану Роналду это Вирджил ван Дейк, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Мохаммед Салах, Роберт Левандовски. Но то, что происходит на протяжении 11 последних лет, честно говоря, уже набило оскомину: "Золотой мяч" выигрывает то Месси, то Роналду. А потом снова: то Роналду, то Месси", – сказал Беланов в интервью сайту UA-Football.

Беланов отметил, что ему "сложно понять, чем руководствуются журналисты, отдавая свои голоса за того или другого кандидата".

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"Если взять показатели того же Месси в 2019 году, то так и хочется задаться вопросом: чего он реально добился с "Барселоной", кроме как победы в испанской Примере? На международной арене с каталонским клубом этот футболист выбыл из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, а со сборной Аргентины ничего не показал, заняв лишь третье место на Кубке Америки. Да, Месси – футболист от Бога и наделен необыкновенным талантом. Он в полном порядке, как, впрочем, и Криштиану Роналду. Но нельзя же все время только их выделять! Не должно быть так, что аргентинец получит десять "Золотых мячей", а португалец шесть или семь! Это уже явный перебор", – добавил Игорь Беланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы награды "Золотой мяч" опозорились на тему России и Украины при подведении итогов голосования.

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Читайте все новости по теме "Золотой мяч" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Золотой мяч
Персоны
Лионель Месси Игорь Беланов Криштиану Роналду
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сложно понять, чем руководствовались журналисты, отдавая свои голоса за этого идиота Беланова, отдавая ему золотой мяч в свое время. Ничтожество полное как игрок и, теперь видно, дерьмо как человек!
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