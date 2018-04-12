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На выход: Реброва хотят выгнать из нового клуба

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Бывший тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рискует в ближайшее время остаться без работы. Наставника "Аль-Ахли" хотят отправить в отставку в аравийском клубе.

Как утверждает издание BabfGol, украинский специалист на нашел общего языка с форвардом команды Омаром Аль Сома. Из-за личных разногласий Ребров не взял нападающего на важнейший матч против "Аль-Хиляля", который завершился ничьей 0:0. Теперь чемпионский титул "Аль-Ахли" под большим вопросом, а руководство клуба в раздумьях, кого же отправить на выход - футболиста или тренера.

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Напомним, ранее сам Сергей Ребров признался, что его четырежды пытались уволить из нового клуба. По словам экс-тренера "Динамо", фанаты и пресса в Саудовской Аравии очень требовательны.

Персона
Сергей Ребров
Объект
Аль-Ахли Джидда
Источник
Источник:xsport
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