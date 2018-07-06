На тайной встрече решилась судьба Роналду

В ночь со среды на четверг в Мадриде состоялась тайная встреча между агентом Криштиану Роналду Жорже Мендешем и правой рукой президента "Реала" Хосе Анхель Санчесом. После многочасовых переговоров была решена судьба Криштиану - футболист покинет королевский клуб уже этим летом,-пишет Marca .

Жорже Мендеш также пообещал, что вскоре привезет в Мадрид предложение от "Ювентуса" в размере 100 млн евро. Санчес дал слово, что клуб удовлетвориться этой суммой за своего лучшего бомбардира в истории. Правда, потребует от Юве некие бонусы.

В Турине уже никто не сомневается , что мегатрансфер состоится.SportMediaset утверждает, что о переходе может быть официально объявлено уже 7 июля. Как понимаете, цифра выбрана не случайно.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Реал" придумал, как удержать Роналду: стали известны подробности