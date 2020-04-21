Главная Новости
21 апреля • обновлено в 10:09
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"На свой страх и риск": появились новые подробности смерти 22-летнего игрока "Локомотива"

2.2т
Читать материал на украинском

Российский тренер Андрей Талалаев заявил, что о проблемах с сердцем 22-летнего защитника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время индивидуальной тренировки, знали все в его команде.

"Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в "Локомотиве" об этом знали. Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, не то чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на какие-то сборы", – цитирует слова Талалаева издание Sportbox.

Иннокентий Самохвалов

Иннокентий Самохвалов

Газета.Ру

Он также рассказал, что футболист даже писал расписку о том, что будет заниматься спортом "на свой страх и риск".

"Случайность это или проблема, которую вскрыл режим изоляции? Я думаю, это два взаимосвязанных явления. Первое – неоптимальное здоровье человека, которому к 22 годам надо было определяться. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль", – добавил Талалаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии внезапно умер 22-летний футболист Тьяго Кортес.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
ФК Локомотив Москва смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
MIBR
VS
MAD Lions
Победа MIBR
1.97 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Godsent
Победа Godsent
1.90 Сделать ставку
AVEZ
VS
OG
Победа OG с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
forZe
VS
Virtus.pro
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
forZe
VS
Syman
Победа Syman с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
BIG
Победа BIG с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Cloud9
VS
New Ingland Whalers
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
Syman
VS
Endpoint
Победа Endpoint на первой карте с форой в -3,5 раунда
1.92 Сделать ставку
HAVU
VS
MAD Lions
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку
Godsent
VS
AVEZ
Победа Godsent с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку