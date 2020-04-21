"На свой страх и риск": появились новые подробности смерти 22-летнего игрока "Локомотива"

Российский тренер Андрей Талалаев заявил, что о проблемах с сердцем 22-летнего защитника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время индивидуальной тренировки, знали все в его команде.

"Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в "Локомотиве" об этом знали. Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, не то чтобы она предугадывалась, но у него были такие проблемы, что он даже не ездил на какие-то сборы", – цитирует слова Талалаева издание Sportbox.

Иннокентий Самохвалов Газета.Ру

Он также рассказал, что футболист даже писал расписку о том, что будет заниматься спортом "на свой страх и риск".

"Случайность это или проблема, которую вскрыл режим изоляции? Я думаю, это два взаимосвязанных явления. Первое – неоптимальное здоровье человека, которому к 22 годам надо было определяться. Виноват и он сам, потому что я слышал, что он писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск. Виноваты и его агенты, и доктора, которые ведут медицинский контроль", – добавил Талалаев.

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