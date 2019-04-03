На скандального комментатора совершено нападение в Москве

Скандальному российскому комментатору Василию Уткину брызнули в лицо боевым отравляющим веществом.

Василий Уткин Комсомольская правда

Нападавшим был молодой человек в серой худи под курткой с накинутым на голову капюшоном и смартфоном в руках, на камеру которого он снимал происходящее.

Инцидент произошел у автомобиля журналиста, который тот припарковал перед входом в спортивный комплекс "Локо-Спорт" — там проводил тренировку любительский футбольный клуб Уткина "Эгриси".

"Брызнули неизвестной х*йней в лицо", — пожаловался Уткин в своем Telegram-канале, описав запах вещества как сладковатый.

Позже журналист отредактировал запись, уточнив, что это была "черемуха". Под этим названием известно боевое отравляющее вещество хлорацетофенон. Среди прочего это слезоточивое вещество используют при разгоне демонстрантов.

Уткин отметил, что "мазила" лишь вскользь попал ему в левый глаз, жжение почти прошло, но немного кружится голова.

"Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — заявил Уткин и опубликовал ссылку на свое последнее видео на YouTube под названием "Агузаровгейт" — оно посвящено юристу Алану Агузарову, его роли в российском футболе и связи с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин засыпал оскорблениями украинских журналистов и Федерацию футбола Украины из-за трансляций матчей ЧМ-2018.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!