На Шовковского подали в суд

Бывшая жена Александра Шовковского Ольга Аленова подала на него в суд, чтобы получить свою часть земли возле Буковеля, сообщает "Курс".

В 2006 году Шовковский купил четыре земельных участка суммарной площадью 0,7 га в поселке Поляница Яремченского района.

По словам Аленовой, бывший голкипер скрыл от нее эту покупку и когда они оформляли развод и раздел имущества, Александр не указал, что ему принадлежат эти земельные участки.

В 2017 году Шовковский выставил их на продажу.

Адвокат экс-голкипера заявила, что в 2016 году имущество было уже разделено решением суда в Киеве, когда Аленова получила дом возле столицы Украины и 0,2 га земли.

Но Яремченский городской суд решил, что дело нужно еще раз рассмотреть, поскольку при предыдущем разделе это имущество не было указано. Сейчас все 4 земельных участка арестованы, 15 июня состоится слушание показаний Аленовой в суде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-теща Шовковского попыталась его застрелить.