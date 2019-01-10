На русском и с ошибками: "Манчестер Сити" нелепо поздравил Зинченко

Английский клуб "Манчестер Сити" поздравил футболиста сборной Украины Александра Зинченко с забитым голом твитом, переведенным на русский язык Google-переводчиком.

"Украинец дает широкий размах с 25-ти метров, обманывает вратаря и красиво подает в сетку! Очень даже неплохо для начала игры в клубе! Ну просто триллер!", — гласит запись в официальном Twitter "горожан"

35. Украинец дает широкий размах с 25-ти метров, обманывает вратаря и красиво подает в сетку! Очень даже неплохо для начала игры в клубе! Ну просто триллер!



🔵 4-0 🔶 #cityvbafc #mancity pic.twitter.com/2lB3MZ3IQV — Manchester City (@ManCityRU) 9 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Александр Зинченко забил первый мяч за "Манчестер Сити". Украинец отметился фантастическим ударом в поединке Кубка Английской лиги против "Бертон Альбион".