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На русском и с ошибками: "Манчестер Сити" нелепо поздравил Зинченко

1.4тЧитать материал на украинском

Английский клуб "Манчестер Сити" поздравил футболиста сборной Украины Александра Зинченко с забитым голом твитом, переведенным на русский язык Google-переводчиком.

"Украинец дает широкий размах с 25-ти метров, обманывает вратаря и красиво подает в сетку! Очень даже неплохо для начала игры в клубе! Ну просто триллер!", — гласит запись в официальном Twitter "горожан"

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Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Александр Зинченко забил первый мяч за "Манчестер Сити". Украинец отметился фантастическим ударом в поединке Кубка Английской лиги против "Бертон Альбион".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
АнглияБольшой Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сити
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