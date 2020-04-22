На повышенных тонах: ВОЗ обратилась с неожиданным требованием к УЕФА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела частный конференц-звонок с УЕФА и ведущими клубами континента, в ходе которого ее специалисты порекомендовали отказаться от футбола до 2021 года.

“В ВОЗ были серьезно настроены. Конференция должна была продолжаться один час, но затянулась на два с половиной и прошла на повышенных тонах. Такие радикальные меры были предложены после презентации двух эпидемиологов, которые предупреждали о начале второй волны заражения в случае возобновления футбольных соревнований в этом году", – цитирует слова источника издание Veja.

ВОЗ обратилась с требованием к УЕФА China.org

Стоит отметить, что УЕФА не обязан прислушиваться к советам ВОЗ. Пока что сторонам не удалось прийти к консенсусу, поэтому в скором времени их ждут новые переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЕФА придумали план по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы за три недели в августе. Также в организации определились с планируемой датой начала еврокубков 2020/21.