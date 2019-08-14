"На нервах": лидер "Динамо" проигнорировал Хацкевича после матча с "Брюгге"

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич после матча с "Брюгге" признался, что не сразу решился зайти в раздевалку и поэтому не слышал слов Хацкевича по итогам поединка.

"Что происходило в раздевалке? Была тишина... Я долго не мог туда зайти. Я сейчас на нервах... Но нужно смотреть вперед. Мы проиграли, и я бы хотел извиниться перед нашими болельщиками. Их было очень много... Извините. У нас было много моментов. Мы очень хорошо играли первые 20 минут, но потом немного сели. То же самое было и во втором тайме. В конце игры уже было тяжело, "Брюгге" удалось сравнять счет. Да, были индивидуальные ошибки, но сейчас тяжело говорить. Это футбол", - сказал Вербич, чьи слова передает dynamo.kiev.ua.

Беньямин Вербич в матче с "Брюгге" ФК "Динамо"

Беньямин считает, что второй гол "Динамо" мог быть переломным, однако вскоре Хацкевич принял решение заменить словенского полузащитника.

"Когда мы забили второй мяч, была только 55-я минута, мы хорошо себя чувствовали. Я был недоволен, когда меня заменили. Я чувствовал, что могу играть еще, силы были... Говорил ли в раздевалке что-то Хацкевич команде? Возможно, он что-то сказал, но я долго не заходил в раздевалку. Я не слышал", - сказал Вербич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" под руководством Хацкевича установило исторический антирекорд в Лиге чемпионов.

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