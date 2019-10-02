"На месте трагедии": легионер "Динамо" рассказал, чем был шокирован в Украине

Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос де Пена поделился эмоциями после поездки в зону отчуждения и на Чернобыльскую АЭС, заявив, что испытал огромный шок.

Карлос Де Пена ФК "Динамо"

"Чернобыль для иностранца и украинца — разные вещи. Вы пронесли эту трагедию через себя... Я расспрашивал многих людей о Чернобыле. Мне эта тема чрезвычайно интересна, поэтому и поехал туда", — сказал де Пена в интервью журналисту Валерию Пригорницкому (журнал "Футбол").

Также он признался, что многое узнал о трагедии на АЭС после выхода одноименного сериала.

"Мне было интересно самому посмотреть на Чернобыль, ощутить атмосферу, увидеть места, которые покинули люди. Не скажу, что это приятный момент — оказаться на месте трагедии, но это было необходимо для меня. Я испытал огромный шок, но в то же время это было познавательно и интересно", — добавил уругвайский хавбек.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" угодили в уникальную ситуацию в еврокубках.

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