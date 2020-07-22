На матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пустят болельщиков

Глава УАФ Андрей Павелко заявил, что на матчи плей-офф украинской Премьер-лиги за право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы пустят болельщиков.

"Только что, по итогам нашей рабочей встречи, министр здравоохранения Максим Степанов согласовал допуск в тестовом режиме зрителей на матчи плей-офф УПЛ за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы, которые состоятся 25 и 29 июля! Как я и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, можно будет заполнить на 25%", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все болельщики должны будут соблюдать дистанцию и другие правила карантинного режима. В случае успешного проведения этих поединков и улучшения эпидемической ситуации в Украине трибуны смогут заполняться на 50% от общей вместительности стадиона.

Болельщики вернутся на трибуны на матчах плей-офф за Лигу Европы Facebook Андрея Павелко

Как сообщал OBOZREVATEL, определились участники плей-офф УПЛ за Лигу Европы.