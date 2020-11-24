На матчи чемпионата Англии по футболу вернут фанатов: СМИ рассказали подробности

На матчи английской Премьер-лиги частично вернут болельщиков со 2 декабря, когда в стране закончится четырехнедельный локдаун.

Как сообщает издание BBC, государство поделят на три уровня риска в зависимости от тяжести эпидемической ситуации. В регионах с наиболее безопасной коронавирусной обстановкой на поединках смогут присутствовать 4 тысячи зрителей, во второй зоне – 2 тысячи человек, а в третьей трибуны останутся пустыми.

Болельщики не посещали матчи английской Премьер-лиги с момента введения карантина в марте 2020 года. Тогда чемпионат был приостановлен и возобновлен уже в июне без фанатов.

Лидерами АПЛ 2020/21 после девяти туров являются "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", которые набрали по 20 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, правила первенства Англии могут изменить из-за коронавируса.