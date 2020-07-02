На матче "Зенита" включили оскорбительные кричалки в адрес капитана сборной России

На матче российской Премьер-лиги между "Тамбовом" и "Зенитом" работники телевидения включили интершум с оскорбительными кричалками в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.

Как сообщает издание Eurosport, скорее всего, они воспроизвели фоновый звук, который использовался на предыдущем поединке питерского клуба против ЦСКА. Телезрители услышали заряды армейских болельщиков, которые адресовались Дзюбе, и спросили, что об этом думает сам футболист. В своем ответе он ограничился четырьмя эмодзи: тремя смеющимися и одним фейспалмом.

Ответ Артема Дзюбы на оскорбительные кричалки в свой адрес Twitter Drafts 3.7

Отметим, что "Зенит" одержал выездную победу над "Тамбовом" со счетом 2:1 и укрепил лидерство в чемпионате России. Отрыв команды от второго места составляет 11 очков за пять туров до финиша РПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Мария Орзул призналась, что оказалась под капельницей после свидания с Артемом Дзюбой.