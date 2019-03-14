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На матче в США столб с прожектором рухнул на футболистов: видео не для слабонервных

На матче в США столб с прожектором рухнул на футболистов: видео не для слабонервных
В результате инцидента есть пострадавшие
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На футбольном матче в штате Арканзас (США) произошел несчастный случай. Во время игры школьного первенства между "Меном" и "Дарденеллом" на поле рухнул столб с закрепленными на нем прожекторами.

Вследствие инцидента пострадали два человека. У лайнсмена зафиксированы переломы голени и малой берцовой кости, игрок "Мена" заработал многочисленные порезы головы и ног, сообщает Евроспорт.

По предварительным данный причиной трагедии стали сильные порывы ветра, из-за которых рухнула конструкция.

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Тема
чемпионат США
Место
США
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