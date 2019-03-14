На матче в США столб с прожектором рухнул на футболистов: видео не для слабонервных

На футбольном матче в штате Арканзас (США) произошел несчастный случай. Во время игры школьного первенства между "Меном" и "Дарденеллом" на поле рухнул столб с закрепленными на нем прожекторами.
Вследствие инцидента пострадали два человека. У лайнсмена зафиксированы переломы голени и малой берцовой кости, игрок "Мена" заработал многочисленные порезы головы и ног, сообщает Евроспорт.
По предварительным данный причиной трагедии стали сильные порывы ветра, из-за которых рухнула конструкция.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перед футбольным матчем во Франции случилась смертельная трагедия.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "чемпионат США" на OBOZREVATEL.