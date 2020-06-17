На матче "Минай" – "Динамо" вывесили плакат в поддержку копа, задушившего Джорджа Флойда

На полуфинальном матче Кубка Украины между "Минаем" и киевским "Динамо" болельщики вывесили плакат в поддержку полицейского Дерека Шовина, который задушил Джорджа Флойда и спровоцировал массовые протесты в США.

На баннере написано "#FreeDerekChauvin" (освободите Дерека Шовина – Ред.). Остается неизвестным, чьи фанаты подготовили этот плакат.

"Минай" - "Динамо" баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина

Отметим, что поединок официально проходит без зрителей, однако болельщики обеих команд спокойно наблюдают за игрой из-за забора.

После первого тайма "Динамо" уверенно лидирует со счетом 2:0 благодаря дублю Миккеля Дуэлунда, имея в пассиве нереализованный пенальти. OBOZREVATEL ведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США вспыхнула новая волна протестов из-за убийства полицией еще одного афроамериканца.