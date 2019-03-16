На матче чемпионата Италии произошла смертельная трагедия

Во время поединка 28-го тура итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Кальяри" 45-летний болельщик Даниэле Ацори скончался на трибунах. У фаната "сардинийцев" остановилось сердце.

На последних минутах игры мужчина потерял сознание. Бригада скорой помощи пыталась оказать помощь болельщику и запустить его сердце с помощью дефибриллятора, однако спасти жизнь фанату не удалось. Мужчина умер по дороге в больницу, сообщает Football Italia.

"Кальяри" на официальном сайте выразил соболезнование близким своего фаната.

К слову, на 13-й минуте матч остановили в память о капитане "фиалок" Давиде Астори, который год назад умер от сердечной недостаточности.

Кальяри - Фиорентина ACF Fiorentina ‏

"Кальяри" обыграл "Фиорентину" со счетом 2:1. Все три гола команды забили во втором тайме.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщик греческого баскетбольного клуба "Олимпиакос" скончался во время полуфинального матча Евролиги против российского ЦСКА. В концовке встречи, которая завершилась победой греческой команды со счетом 82:78, у 59-летнего Джона Сабатакакиса случился сердечный приступ.

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