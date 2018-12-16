На матче чемпионата Германии произошла смертельная трагедия

Герберт Гентер, отец капитана немецкого клуба "Штутгарт" Кристиана Гентера, умер на стадионе во время матча с участием сына.

Кристиан Гентер (в центре)

Мужчине стало плохо во время матча Бундеслиги против "Герты", который состоялся 15 декабря. Врачи, находившиеся на стадионе "Мерседес-Бенц Арена", оказали Гентеру первую помощь, однако спасти его не удалось: мужчина умер вскоре после окончания игры. Причина смерти пока не сообщается.

"В это трудное время "Штутгарт" всецело поддерживает семью Кристиана Гентнера", – говорится наофициальном сайте "швабов".