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На матче чемпионата Германии произошла смертельная трагедия

3.6тЧитать материал на украинском

Герберт Гентер, отец капитана немецкого клуба "Штутгарт" Кристиана Гентера, умер на стадионе во время матча с участием сына.

Кристиан Гентер (в центре)

Кристиан Гентер (в центре)

Мужчине стало плохо во время матча Бундеслиги против "Герты", который состоялся 15 декабря. Врачи, находившиеся на стадионе "Мерседес-Бенц Арена", оказали Гентеру первую помощь, однако спасти его не удалось: мужчина умер вскоре после окончания игры. Причина смерти пока не сообщается.

"В это трудное время "Штутгарт" всецело поддерживает семью Кристиана Гентнера", – говорится наофициальном сайте "швабов".

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Тема
Чемпионат Германии
Место
ГерманияШтутгарт
Тег
ФК Штутгарт
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