На Кубок Украины за "Динамо" впервые заявлен бельгийский форвард

Бельгийский форвард Ибрагим Каргбо впервые попал в заявку на матч киевского "Динамо". 20-летний уроженец Сьерра-Леоне вместе со столичной командой вылетел в Ужгород на поединок 1/2 финала Кубка Украины.

В список футболистов, на которых Алексей Михайличенко рассчитывает в поединке с "Минаем", кроме бельгийца, вошли следующие игроки:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Каргбо присоединился к столичной команде в начале декабря 2019 года, однако по правилам ФИФА до лета не мог выступать за "Динамо", так как в ходе текущего сезона уже был заигран за два клуба.

Напомним, что игра "Минай" - "Динамо" состоится 17 июня на поле стадиона "Минай-Арена", который расположен в пригороде Ужгорода. Начало встречи – в 14:00. Из-за пандемии коронавируса на матче не смогут присутствовать болельщики.