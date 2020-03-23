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23 марта • обновлено в 15:10
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"На кону человеческие жизни": Суркис поделился мнением о ситуации с коронавирусом

1.7т
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Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию, связанную с коронавирусом, а также поделился мнением относительно приостановления чемпионата Украины.

"Правильно, что чемпионат Украины остановился, поскольку самое главное – это здоровье людей. Не только в футболе, а всех людей. Мы видим, что происходит в Италии, поэтому сейчас нужно думать не о футболе, а о том, чтобы вирус прошел с меньшими потерями. Игры без зрителей – это не футбол. Лучше переждать, а не думать о том, чтобы гоняться за турнирными таблицами – это сегодня не самое важное, поверьте мне. Сегодня на кону стоят человеческие жизни, это важнее всего", – заявил Игорь Суркис в эфире телеканала "Футбол 1".

Игорь Суркис

Игорь Суркис

УНИАН

Также он считает, что отмена матчей украинской Премьер-лиги должна была произойти на одну неделю раньше, сразу после завершения первой части сезона и до деления команд на шестерки.

"Я не говорю, что мне выгодно, а что нет. Второй этап мы не должны были начинать, в той ситуации, которая была во всем мире, и учитывая то, что были приостановлены все национальные чемпионаты. Тем более, что еще перед началом матчей крайнего тура было известно, что мы сыграем без зрителей. 23-й тур не нужно было начинать, а остановить первенство после первого этапа, когда не начались матчи в шестерках, и уже от этого танцевать. А так у нас получилось ни то, ни другое – второй этап начали, но не закончили. Такова моя позиция. Теперь будем советоваться и решать, что делать. У нас есть с кем советоваться, есть УЕФА, ФИФА. Будем смотреть, какие последствия будут в других чемпионатах. Естественно, не хотелось бы думать о том, что чемпионат не возобновится", – отметил Игорь Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее игроки "Динамо" обратились к болельщикам из-за ситуации с коронавирусом.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус
Персона
Игорь Суркис
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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