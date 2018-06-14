На кой черт: знаменитый теннисист высмеял сборную России перед ЧМ-2018

Экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников не дает ни малейшего шанса национальной команде на домашнем ЧМ. Олимпийский чемпион не верит даже в выход подопечных Черчесова из группы.

"Сегодняшний матч с Саудовской Аравией буду смотреть дома. Надеюсь, что команда Станислава Черчесова будет сегодня рвать и метать, иначе на кой черт мы их вообще поддерживаем? Если не мастерством, так желанием и самоотдачей покажут, что они хотят побеждать. А если говорить о всём турнире, то джекпот проще выиграть 100-миллиардный, чем нашей сборной выиграть чемпионат мира", - цитирует Кафельникова корреспондент Чемпионата.

Матч-открытие состоится на арене "Лужники". Сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Начало встречи 18:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского транслятора матчей ЧМ в России "атакуют" активисты.