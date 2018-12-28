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На игрока сборной Дании совершено покушение

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Экс- форварда испанского "Вильярреала" и сборной Дании Ники Билли пытались убить во время празднования Рождества у него дома.

Ники Билли

Ники Билли

Конфликт произошел прямо за столом, после которого началась драка. Один из гостей футболиста выхватил пистолет и выстрелил в Билли, ранив его в предплечье, сообщает Ekstra Bladet.

Местные полицейские оперативно арестовали двух подозреваемых - 23-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которым предъявлены обвинения в попытке убийства.

Футболист не впервые попадает в криминальные истории. В июне 2018 года Ники Билли получил один месяц тюрьмы за нападение на женщину, а четыре года назад он отбывал наказание за драку с полицейским и сопротивление аресту.

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Ныне футболист выступает за датский клуб "Люнгбю". За национальную сборную Ники Билли провел 3 матча, в которых забил 1 гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности жуткого убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой. Причиной - стал ее отказ возобновить отношения с молодым человеком.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Дании по футболу" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Дании по футболу
Место
Дания
Тег
ФК Вильярреал
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