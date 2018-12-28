На игрока сборной Дании совершено покушение

Экс- форварда испанского "Вильярреала" и сборной Дании Ники Билли пытались убить во время празднования Рождества у него дома.

Ники Билли

Конфликт произошел прямо за столом, после которого началась драка. Один из гостей футболиста выхватил пистолет и выстрелил в Билли, ранив его в предплечье, сообщает Ekstra Bladet.

Местные полицейские оперативно арестовали двух подозреваемых - 23-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которым предъявлены обвинения в попытке убийства.

Футболист не впервые попадает в криминальные истории. В июне 2018 года Ники Билли получил один месяц тюрьмы за нападение на женщину, а четыре года назад он отбывал наказание за драку с полицейским и сопротивление аресту.

Ныне футболист выступает за датский клуб "Люнгбю". За национальную сборную Ники Билли провел 3 матча, в которых забил 1 гол.

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