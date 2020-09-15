На экс-капитана сборной России по футболу завели уголовное дело

Михаил Морозов Футбол 13:05, 15.09.2020

Против бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова возбудили уголовное дело после избиения арбитра Никиты Данченкова на любительском турнире.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, на экс-игрока "Зенита" завели дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозят исправительные работы или тюремное заключение.

На Романа Широкова завели уголовное дело
Telegram-канал BAZA

Напомним, что в матче между командой Широкова "Матч ТВ" против "Ничего необычного" случился неприятный момент. Экс-капитан сборной России остался недоволен тем, что Данченков не назначил пенальти за якобы нарушение правил против него. Бывший футболист начал нецензурно выражаться в адрес арбитра, а после получения красной карточки несколько раз ударил судью по голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Данченкова заявил, что действия Широкова должны рассматриваться как покушение на убийство.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Военные самолеты Украины и США пронеслись вблизи Крыма: патрули станут постоянными

Композитор из "Миротворца" возмутил сеть заявлением об украинском сельском сленге

Украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина. Фото

Бродский спасал, а Коломойский занимался "шкурняками": Корбан дал эпатажное интервью журналистке Крюковой

Операцию по "вагнеровцам" слили так же, как и "игру" с Анзором, – Мосийчук