На экс-капитана сборной России по футболу завели уголовное дело

Против бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова возбудили уголовное дело после избиения арбитра Никиты Данченкова на любительском турнире.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, на экс-игрока "Зенита" завели дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозят исправительные работы или тюремное заключение.

На Романа Широкова завели уголовное дело Telegram-канал BAZA

Напомним, что в матче между командой Широкова "Матч ТВ" против "Ничего необычного" случился неприятный момент. Экс-капитан сборной России остался недоволен тем, что Данченков не назначил пенальти за якобы нарушение правил против него. Бывший футболист начал нецензурно выражаться в адрес арбитра, а после получения красной карточки несколько раз ударил судью по голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Данченкова заявил, что действия Широкова должны рассматриваться как покушение на убийство.