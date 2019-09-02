Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 11:14
Каждый найдёт своё!
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"На данный момент..." В "Шахтере" рассказали о ситуации с уходом Тайсона

720 Читать материал на украинском

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объяснил, почему полузащитник "горняков" Тайсон не попал в заявку команды на матч 6-го тура УПЛ против "Олимпика" (4:0).

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтер"

"На данный момент Тайсон пока еще является футболистом "Шахтера". Не заявлен, потому что были некоторые проблемы в течение недели. Думаю, сейчас самое главное – поговорить о только что завершившемся матче. Очень уважаю внимательность СМИ относительно отсутствия Тайсона, но как тренер я должен обсуждать то, что происходило в игре", - сказал Каштру на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста. Тренера цитирует пресс-служба ФК "Шахтер".

Новости
Капитан "Шахтера" сделал заявление об уходе из клуба

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон стремится сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна (2 сентября). На бразильца претендуют два итальянских клуба - "Рома" и "Милан".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день трансферного окна игроком "Шахтера" может стать Евгений Коноплянка.

Следи онлайн за боем Ломаченко – Кэмпбелл у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персоны
Тайсон Луиш Каштру
Место
Украина
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...