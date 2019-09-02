"На данный момент..." В "Шахтере" рассказали о ситуации с уходом Тайсона

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру объяснил, почему полузащитник "горняков" Тайсон не попал в заявку команды на матч 6-го тура УПЛ против "Олимпика" (4:0).

Тайсон ФК "Шахтер"

"На данный момент Тайсон пока еще является футболистом "Шахтера". Не заявлен, потому что были некоторые проблемы в течение недели. Думаю, сейчас самое главное – поговорить о только что завершившемся матче. Очень уважаю внимательность СМИ относительно отсутствия Тайсона, но как тренер я должен обсуждать то, что происходило в игре", - сказал Каштру на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста. Тренера цитирует пресс-служба ФК "Шахтер".

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон стремится сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна (2 сентября). На бразильца претендуют два итальянских клуба - "Рома" и "Милан".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день трансферного окна игроком "Шахтера" может стать Евгений Коноплянка.

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