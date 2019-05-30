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На ЧМ по футболу U-20 установлен фантастический рекорд

На ЧМ по футболу U-20 установлен фантастический рекорд
Невероятное событие произошло в матче 3-го тура группового этапа
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Молодежная сборная Норвегии на чемпионате мира по футболу обыграла ровесников из Гондураса со счетом 12:0, оформив самую большую победу в истории турнира.

Девять голов забил Эрлинг Халанд. Он опередил Адайлтона, который отметился шесть раз за Бразилию, победившую 10:3 Республику Корею в 1997 году.

Свой счет забитым мячам Халанд открыл на седьмой минуте, и к перерыву уже сделал покер.

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Напомним, что на молодежном чемпионате по футболу сборная Украины, сломив сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевала путевку в 1/8 финала турнира.

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